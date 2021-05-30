Адвокат задержанного в Минске россиянина Дудникова посетит подзащитного в ближайшие дни

Антон Гашинский, адвокат задержанного в Минске гражданина России Дудникова заявил, что сможет посетить своего подзащитного, который находится в СИЗО КГБ, в понедельник или во вторник, сообщает РИА «Новости».

«Завтра-послезавтра», — заявил Гашинский.

Егора Дудникова, который был задержан в Минске 5 мая, в Белоруссии обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мать задержанного в Минске россиянина рассказала об аресте сына.

По словам Юлии Дудниковой, Егор живет в Минске уже более года, он переехал в Белоруссию к своей девушке. По мнению Юлии, ее сына могли арестовать за озвучивание материалов для белорусской оппозиции. Эти данные подтвердил адвокат Гашинский.

Юлия Дудникова уточнила, что к ее сыну две недели не пускают адвоката, и она опасается, что в таком положении Егор может себя оговорить.