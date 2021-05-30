Соседи устроившего стрельбу в Екатеринбурге рассказали о его криминальном прошлом

Соседи устроившего стрельбу в Екатеринбурге бывшего полицейского рассказали, что он 20 лет назад убил человека, передает РЕН ТВ.

«20 лет назад он убил моего друга <...> Вот этот человек в 2001 году убил моего товарища. Каждый год я делаю турнир памяти товарища», — рассказал один из соседей.

Его слова подтвердила другая местная жительница.

«У него было убийство уже. Много лет назад парня убил», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранивший двух человек бывший полицейский задержан сотрудниками СОБРа. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не пострадал. Задержанного доставят на допрос в следственный отдел.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщает, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.