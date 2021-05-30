Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР

Трое россиян погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства ЦАР Максима Казаги.

По данным агентства, инцидент произошел в четверг в деревне Бандиба на северо-западе страны. В результате срабатывания самодельного взрывного устройства подорвались две полицейских машины.

«Трое российских союзников и двое полицейских ЦАР были убиты, есть также раненые», — заявил Казаги.

Представитель правительства ЦАР уточнил, что взрыв произошел во время движения армейской колонны. Военные двигались по дороге между городами Берберати и Буар, которые расположены в 400 км к северо-западу от столицы страны — города Банги.

Также сообщается, что еще пять пассажиров пострадали, все получившие ранения были госпитализированы.

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко заявил, что посольство проверяет сообщения о гибели российских граждан в результате взрыва.