Журналист объяснил появление голой женщины в прямом эфире украинского телеканала

Заместитель главного редактора канала «Дождь» Дмитрий Еловский рассказал, каким образом в кадр прямого эфира с украинским телеканалом попала обнаженная девушка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По его словам, девушка — его подруга, которая помогала ему снимать. Он подключился к прямому эфиру, находясь за городом, поэтому никакой профессиональной техники у него не было.

«Конечно, это была не оператор «Дождя». Голый оператор «Дождя» — это уже из области харассмента», — заявил он.

Как рассказал журналист, такая ситуация произошла с ним впервые, но он относится к ней с юмором.

«У меня связь падала миллион раз, но чтобы девушки были на заднем плане обнаженные — нет, такого не было. Вообще не уверен, было ли такое в истории мировой журналистики», — сказал Еловский.

Ранее сообщалось, что в эфире телеканала «Украина» попала в кадр обнаженная женщина, видео инцидента опубликовано на странице «Детектор медиа» в Facebook.

Ведущие решили взять комментарий у заместителя главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрия Еловского о встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Однако проблемы со звуком помешали беседе. Тогда девушка, которая держала камеру, повернула объектив в свою сторону и оказалась в прямом эфире.

Еловский поспешил сказать обнаженной девушке перевернуть объектив обратно, однако кадры уже попали в эфир.