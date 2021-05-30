Взрыв раздался возле дома в Екатеринбурге, где мужчина ведет стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

Был слышен звук взрыва; из окна дома, где идет стрельба, виден дым, уточнили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге предположительно пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окон квартиры. Мужчина вооружен карабином «Сайга», гражданской версией автомата Калашникова.

Стрелок заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в районе Химмаш и продолжает отстреливаться из окна. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии и ребенок.

На место происшествия направлены сотрудники СОБР Росгвардии. Жителей дома, в одной из квартир которой заперся стрелок, эвакуируют.

Как передает Baza, по предварительным данным, стрелка зовут Сергей Боков. По данным Telegram-канала, девочку, раненную в живот, увезла машина скорой помощи.

Также очевидец рассказал, что стрелявший по людям мужчина в Екатеринбурге требовал отменить нетрадиционную сексуальную ориентацию.