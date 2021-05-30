Устроивший стрельбу в Екатеринбурге разослал знакомым предупреждения

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина, находится в неадекватном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, он находится в неадекватном состоянии. Сначала кричал, потом стал стрелять», — заявили в полиции.

Перед тем как открыть стрельбу, преступник в Екатеринбурге отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю», сообщил источник E1.RU.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге предположительно пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окон квартиры. Мужчина вооружен карабином «Сайга», гражданской версией автомата Калашникова.

Стрелок заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в районе Химмаш и продолжает отстреливаться из окна. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии и ребенок.

На место происшествия направлены сотрудники СОБР Росгвардии. Жителей дома, в одной из квартир которой заперся стрелок, эвакуируют.

Как передает Baza, по предварительным данным, стрелка зовут Сергей Боков. По данным Telegram-канала, девочку, раненную в живот, увезла машина скорой помощи.

Минздрав уточняет, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.