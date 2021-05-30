Опубликовано видео стрельбы в Екатеринбурге
Видео стрельбы в Екатеринбурге появилось в сети.
По словам очевидцев на видеозаписи, мужчина стрелял в том числе и по их автомобилям, у одной из машин прострелен бензобак.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге предположительно пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окон квартиры. Мужчина вооружен карабином «Сайга», гражданской версией автомата Калашникова.
Стрелок заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в районе Химмаш и продолжает отстреливаться из окна. В результате стрельбы пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок.
На место происшествия направлены сотрудники СОБР Росгвардии. Жителей дома, в одной из квартир которой заперся стрелок, эвакуируют.
Как передает Baza, по предварительным данным, стрелка зовут Сергей Боков. По данным Telegram-канала, девочку, раненную в живот, увезла машина скорой помощи.
Также очевидец происшествия рассказал, что стрелявший по людям мужчина в Екатеринбурге требовал отменить нетрадиционную сексуальную ориентацию.