В Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим из окон квартиры, сообщает ТАСС.

Мужчина вооружен карабином «Сайга», гражданской версией автомата Калашникова.

«Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов», — сообщил один из сотрудников полиции.

Стрелок заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в районе Химмаш и продолжает отстреливаться из окна. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии и ребенок.

«По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан», — уточнили в полиции.

На место происшествия направлены сотрудники СОБР Росгвардии. Жителей дома, в одной из квартир которой заперся стрелок, эвакуируют.

Как передает Baza, по предварительным данным, стрелка зовут Сергей Боков. По данным Telegram-канала, девочку, раненную в живот, увезла машина скорой помощи.