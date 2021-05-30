В ОП предложили ограничить продажу алкоголя до пяти литров в год на человека

Член Общественной палаты руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить продажу алкоголя до пяти литров в год на человека, сообщает URA.RU.

«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — объяснил Хамзаев.

Общественник считает, что такие меры позволят сократить количество контрафактного алкоголя, а пять литров алкоголя — это очень много.

«Да, это, конечно, кому-то покажется нелогичным, но попробуйте пять литров по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя. Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться», — считает Хамзаев.

Ранее Борис Титов выступил против самогоноварения, заявив, что в России за прошедший год вырос спрос на самогонные аппараты.