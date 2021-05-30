В мэрии Барнаула рассказали о владельце лопнувшего батута

Батут в Барнауле, из-за опрокидывания которого пострадали двое детей, принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора», — добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что батут, на котором в Барнауле играли дети, перевернулся от порыва ветра и лопнул. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственная проверка. В результате произошедшего две девочки, игравшие на батуте, упали на трамвайные пути. Как рассказала очевидица, одна из девочек была в крови.

Контролер батута рассказала, что всего было четверо играющих детей, один мальчик успел спрыгнуть, еще одного мальчика на данный момент ищут. При этом прибывшие на место сотрудники МЧС разрезали батут, внутри никого не нашли.

Паблик «Barnaul 22» сообщает, что пострадавших детей в тяжелом состоянии увезла детская реанимация. Данную информацию агентству ТАСС подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.