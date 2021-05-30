Измученных лисиц заставили выступать в цирке в Миассе

На цирковом представлении в городе Миасс Челябинской области посетителям показали измученных лисиц, сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Представление возмутило жителей города, и они обратились в правоохранительные органы с требованием провести проверку.

«Во время выступления лисицы падали и рычали, но дрессировщица продолжала дергать за цепь», — рассказали очевидцы.

Руководитель цирка Сергей Мироненко оправдался за произошедшее в беседе с изданием «Подъем». По его словам, измученное состояние животных объясняется жаркой погодой.

«Была очень жаркая погода. Изможденные были лисы, артисты, собаки – все. 40 градусов, невыносимая жара. Животные, как и люди, на нее очень тяжело реагировали», — рассказал Мироненко.

Он также заверил, что лисицы полностью здоровы, а их внешняя худоба связана с периодом линьки.

Ранее в Новосибирской области львицы напали на дрессировщика во время выступления гастролирующего цирка.