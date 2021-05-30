Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда потеплеет в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в конце мая и начале июня в Центральной России будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения, температура воздуха будет ниже 4-6°C нормы.

Летнюю погоду стоит ждать к 3 июня, в дневные часы столбики термометра поднимутся выше +20°C. Кроме того, к следующему уикенду ночная температура повысится до +9-14°C, а максимальная температура днем составит +22-27°C.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили об июньских заморозках. Из-за того, что температура воздуха в начале первого летнего месяца будет ниже нормы, в пониженных местах рельефа столбик термометра может опускаться до отрицательных значений.