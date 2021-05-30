Батут с детьми взорвался в Барнауле

Батут, на котором играли дети, взорвался в Барнауле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника главы управления Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю Людмилу Рязанцеву.

«Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственная проверка, другие подробности пока неизвестны», — рассказала представитель СК.

По данным группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте», в результате произошедшего две девочки, игравшие на батуте, упали на трамвайные пути. Как рассказала очевидица, одна из девочек была в крови.

Контролер батута рассказала, что всего было четверо играющих детей, две девочки пострадали, один мальчик успел спрыгнуть, еще одного мальчика на данный момент ищут. При этом прибывшие на место сотрудники МЧС разрезали батут, внутри никого не нашли.

Паблик «Barnaul 22» в свою очередь сообщает, что пострадавших девочек в тяжелом состоянии увезла детская реанимация. Данную информацию агентству ТАСС подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

«Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По последним данным, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В феврале текущего года трое детей получили травмы в результате обрыва аттракциона в торговом центре на востоке Москвы.