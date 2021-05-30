Москвич выплатил алименты на 6 млн, испугавшись запрета на выезд из страны

Житель Москвы выплатил долг по алиментам на 6 млн рублей, узнав о запрете на выезд за рубеж, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Из-за отказа мужчины выполнять свою обязанность по выплате трети дохода на содержание несовершеннолетних детей приставы вынуждены были арестовать его имущество и банковские счета, а также запретить мужчине выезжать из страны.

«Должник, совершающий рабочие поездки за пределы РФ, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми», — рассказали в ФССП.

Ранее сотрудники московского управления Федеральной службы судебных приставов составили портрет среднестатистического должника по алиментам, живущего в столице. Типичный неплательщиком на ребенка в Москве стал мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что Министерство юстиции России рассматривает возможность создать реестр должников по алиментам.