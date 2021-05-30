Жириновский предрек человечеству появление «искусственных детей»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с «Газетой.Ru» оценил опасность феминизма для демографии и предрек человечеству переход на искусственное оплодотворение.

По мнению политика, у феминизма «есть положительные тенденции, но есть и отрицательные».

«Если по-настоящему раскрутить права женщин, то девочки замуж выходить не будут и рожать не будут. Вот в чем проблема. Они хотят быть равными с мужчинами. И это понятно. Но мужчина не может родить», — предупредил Жириновский.

Он также отметил, что возможным выходом из этой ситуации станет переход на искусственное оплодотворение, когда яйцеклетки и сперматозоиды будут совмещаться в медицинских условиях и «в каком-то специальном инкубаторе будет плод расти», а потом появятся «искусственные дети».

«Мы к этому придем лет через 200-300, и тогда феминистски восторжествуют. Не хочет замуж — не выходи. Не хочешь рожать — не рожай. Не хочешь иметь детей — не имей. Но если хочешь иметь, не рожая, тебе будущая демографическая техника поможет», — рассказал политик.

При этом Жириновский призвал быть «очень осторожными» с феминизмом, так как мужское население России и так меньше женского, а феминизм, ЛГБТ и подобные направления будут «способствовать уменьшению числа рождений детей».

30 мая в русскоязычном интернете отмечается неофициальный «международный день феминизма». Мнения российских сенаторов и депутатов о феминизме в политике и отсутствии в России женских и профеминистских партий — в материале «Газеты.Ru».