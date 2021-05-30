Борис Джонсон и Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе

Британский премьер Борис Джонсон женился на Кэрри Саймондс на тайной церемонии в Вестминстерском соборе в Лондоне. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Свадьба прошла утром 29 мая в условиях строгой секретности в соборе, где год назад крестили их сына Уилфрида.

Джонсон и Саймондс были помолвлены с конца 2019 года. В субботу невеста приехала к собору на лимузине. Она была в длинном белом платье

По рассказу одного из очевидцев, собор закрывали примерно на полчаса, в этом время усилили охрану. Рядом также дежурила полиция. После окончания рядом был замечен отец политика, Стэнли Джонсон.

Дата бракосочетания держалась в секрете до последнего момента.

Ранее стало известно, что торжественная церемония с гостями состоится 30 июля.