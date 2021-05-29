Обвинение попросило пять лет колонии для уроженца Чечни за драку с росгвардейцами в Москве

Уроженцу Чечни Микаилу Махриеву (он же Саид-Мухаммад Джумаев) вменяют три эпизода преступлений по статье о применении насилия к представителям власти. Об этом сообщает Тверской суд Москвы, отмечает ТАСС.

Прокуратура запросила Махриеву пять лет колонии общего режима за драку с сотрудниками Росгвардии на несогласованной акции в Москве 23 января.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщала, что молодой человек был задержан в Псковской области и допрошен. Он подозревается в совершении еще двух похожих преступлений.

Ранее сообщалось, что суд избрал Джумаеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта.

До этого в соцсетях появилось видео с молодым человеком, который дерется с силовиками на несанкционированной акции в столице. Согласно информации СК, Джумаев нанес омоновцам и полицейским «множественные удары руками и ногами по различным частям тела». Арестованный свою вину признал.

В феврале Джумаева госпитализировали с подозрением на коронавирус, переведя в медико-санитарную часть другого следственного изолятора.