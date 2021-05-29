Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID-19

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что коронавирус был изобретен теми, кто заинтересован в антипрививочной кампании. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что это не позиция РПЦ, а его личное мнение.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — отметил он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди сравнил неверие в пандемию новой коронавирусной инфекции с неверием в Бога. По его словам, неверие в коронавирус «смертельно опасно». Он призвал верующих не пренебрегать соблюдением мер предосторожности в условиях пандемии.

Также патриарх назвал ошибочной мысль о том, что вера в бога убережет человека от заражения коронавирусом. При этом патриарх считает грехом пренебрежение здоровьем, так как забота о жизни — это непременная обязанность каждого человека.