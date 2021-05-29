Lufthansa получила разрешение на полеты в Москву и Петербург в облет Белоруссии

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о получении разрешения от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Да, это совершенно верно», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос.

В пресс-релизе сообщается, что все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, избегают полетов над территорией Белоруссии.

В настоящее время немецкая Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре — в Санкт-Петербург (Пулково).

24 мая страны Евросоюза по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, рекомендовав европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, связанного с вынужденно посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Ранее Россия одобрила новый план для французской авиакомпании Air France на полеты по маршруту «Париж-Москва» в обход Белоруссии.