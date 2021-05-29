Гостем на Дне эрмитажного кота стал кот-оракул Ахилл

Кот-оракул чемпионата Европы по футболу Ахилл стал специальным гостем, приглашенным на День эрмитажного кота в Санкт-Петербурге, который проходит в субботу, 29 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного Эрмитажа.

В программе запланированы награждение победителей конкурса творческих работ на тему «В гостях у эрмитажного кота», роспись фанерных котов, руководителем которой станет глава художественной группы «Митьки» Дмитрий Шагин.

В Иорданской галерее Зимнего дворца запланирована выставка работ лауреатов. Также ожидается, что зрителям продемонстрируют анимированную 3D-модель рыжего кота при помощи проекционной технологии Mirror Head.

Традиция, связанная с эрмитажными котами, берет свое начало в XVIII веке, когда Петр I поселил в Зимнем дворце кота, привезенного им из Голландии. Позднее основательница Эрмитажа Екатерина Великая придала кошкам статус охранников картинных галерей.

В феврале сообщалось, что в рамках конкурса, организованного хозяйкой кота-оракула Ахилла Анной Кондратьевой, состоится перепись котов, которые служат в учреждениях культуры города. Старт был назначен на 1 марта, перепись завершится в конце весны.