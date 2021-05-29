Пара выпала с балкона во время драки в Петербурге

Мужчина и женщина выпали с балкона в Санкт-Петербурге в результате драки. Находившиеся рядом очевидцы запечатлели конфликт на видео.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчина в спортивном костюме и женщина в халате, вцепившись друг в друга, проломили ограждение балкона и свалились на тротуар с третьего этажа.

Что послужило причиной потасовки не сообщается. Также пока неизвестна степень тяжести полученных травм у пострадавших. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов не поступало.

По информации из социальных сетей, инцидент, предположительно, произошел утром, 29 мая, в одном из домов на улице Декабристов в районе Коломны, недалеко от острова Новая Голландия.

26 мая в центре Санкт-Петербурга обрушились четыре балкона на жилом доме. Происшествие произошло на Кирочной улице, 20 в здании, включенном в перечень объектов культурного наследия Петербурга.