Многодетная россиянка выиграла квартиру, но ее отдали другому человеку

В Барнауле многодетная женщина выиграла квартиру, но недвижимость отдали другому участнику розыгрыша. Об этом пишет местный портал «Толк».

В городе на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проводился розыгрыш призов. Чтобы в нем поучаствовать, нужно было купить сувениры на сумму не меньше 500 рублей.

Главным призом была квартира, ключи от которой вручали очно. Как пишет издание, женщины, которой был присвоен счастливый билет из лототрона, не оказалось на месте. Когда никто не поднялся на сцену, организаторы решили провести розыгрыш повторно. В итоге ключи от квартиры вручили 26-летнему мужчине.

Как рассказала позже жительница Барнаула, она не дождалась розыгрыша, потому что повезла домой детей из-за испортившейся погоды. Кроме того, по ее словам, ее не предупреждали, что при объявлении результатов нужно присутствовать лично. Женщина обратилась в редакцию с требованием вернуть ей квартиру.

Ранее жительница американского штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди привившихся от новой коронавирусной инфекции Vax-a-Million. Бугенске, проживающая в деревне Сильвертон, выиграла $1 млн.