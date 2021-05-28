Германия официально признала свое колониальное прошлое в Намибии геноцидом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, власти ФРГ признали, что убийства коренного населения Намибии, которые совершались германскими военными в период колонизации этого государства в конце 19 – начале 20 века, являются геноцидом. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Германии.

Ранее Намибия хотела интенсифицировать переговоры с Германией по вопросу о компенсации племенам гереро и нама за геноцид, учиненный немецкими колонизаторами в начале 20 века. Позже немецкие СМИ начали писать о том, что Берлину необходимо готовиться к новым претензиям — со стороны Бурунди и Танзании. Всего африканские республики требуют несколько десятков миллиардов евро.

Данное признание стало результатом пятилетних переговоров Германии и Намибии. До этого Германия уже приносила официальные извинения и предлагала компенсацию. Однако власти Намибии отказывались принять данную компенсацию, сочтя ее слишком незначительной.

Отмечается, что в знак признания «неизмеримых страданий, причиненных жертвам», ФРГ выделит в рамках программы реконструкции и развития на €1,1 млрд.

Также ожидается, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Намибию, чтобы принести официальные извинения.

Программа помощи, включая выплаты компенсаций потомкам жертв геноцида, будет реализовываться на протяжении 30 лет. Средства направят на строительство инфраструктурных объектов, больниц, подготовку специалистов.