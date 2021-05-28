Аварийный нефтяной танкер в проливе Босфор буксируют к стоянке

Нефтяной танкер под флагом Хорватии, потерявший ход в проливе Босфор, буксируют к якорной стоянке. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя Главного управления береговой безопасностью Турции.

«Два наших корабля-тягача буксируют танкер с нефтью к месту якорной стоянки судов», — сообщил представитель.

Предварительной причиной аварии считается «поломка двигателя на танкере».

Ранее авария танкера с нефтью привела к остановке движения через пролив Босфор в Стамбуле. По данным главного управления береговой охраны, 249-метровый танкер с нефтью на борту потерял ход и начал дрейфовать в сторону берега.

До этого, 28 мая, контейнеровоз Maersk Emerald длиной 353 м из-за проблем с двигателем сел на мель в Суэцком канале недалеко от Исмаилии (Египет). В настоящее время судно отбуксировано. В результате навигация по каналу не нарушилась, так как следовавшие в северном направлении суда были оперативно направлены на обход по восточному направлению через новую часть Суэцкого канала.