Движение на Босфоре остановлено из-за аварии на нефтяном танкере

Авария танкера с нефтью привела к остановке движения через пролив Босфор в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным главного управления береговой охраны, 249-метровый танкер с нефтью на борту потерял ход и начал дрейфовать в сторону берега.

Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 м от побережья.

Ранее сообщалось, что 28 мая контейнеровоз Maersk Emerald длиной 353 м из-за проблем с двигателем сел на мель в Суэцком канале недалеко от Исмаилии (Египет). В настоящее время судно отбуксировано. В результате навигация по каналу не нарушилась, так как следовавшие в северном направлении суда были оперативно направлены на обход по восточному направлению через новую часть Суэцкого канала.