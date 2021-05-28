Минздрав опроверг данные об отказе от исследования комбинации «Спутник V» и AstraZeneca

Минздрав России сообщил, что информация об отказе министерства провести исследования комбинации вакцины от коронавируса «Спутник V» и препарата AstraZeneca не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минздраве, опубликованное ранее заключение Совета по этике подготовлено из-за отсутствия документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования. В министерстве подчеркнули, что решение о возможности его проведения будет принято на основании заключений экспертной организации и Совета по этике после получения всех необходимых документов.

Ранее сообщалось, что этический комитет Министерства здравоохранения России не одобрил клиническое исследование введения комбинации вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник V» (AZD1222 и rAd26-S).

Исследование планировалось в Белоруссии и шести центрах России и предполагало тестирование первой и второй фазы комбинации вакцин для оценки их безопасности и иммуногенности. Их комбинация вводилась бы двум группам взрослых добровольцев для профилактики коронавирусной инфекции.