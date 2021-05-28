Российская вакцина «Спутник V» будет производиться в Узбекистане

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

28 мая Мурашко находился с визитом в Узбекистане, в ходе которого встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.

По его словам, узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины. На сегодняшний день идет проработка проекта.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения республики заявили о том, что власти Узбекистана 23 апреля получили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

В Узбекистане 1 апреля началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. На первом этапе (апрель) прививка в первую очередь — для людей старше 65 лет и медицинских работников. Помимо российской вакцины, в республике используют препарат британо-шведской компании AstraZeneca и рекомбинантную китайскую вакцину Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте Узбекистан получил всего 1,6 млн доз этих препаратов, к настоящему времени привито почти 490 тыс. человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». По последним данным, первую прививку от коронавируса получили около 17 млн россиян.