В Общественной палате предложили повысить «налог на богатых»

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что «налог на богатых» необходимо увеличить до 18%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти средства можно направить на бесплатные лекарства для пенсионеров.

«Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов всего на 2% позволило собрать за год 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для тяжелобольных детей», — отметил он.

Как отметил Нифантьев, с помощью повышения налога на богатых с 15 до 18 % можно будет собирать около 100 млрд в год, которые станут «инвестициями в отечественную фармацевтическую промышленность». По его мнению, рост НДФЛ на 3% не станет критичным для состоятельных людей.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» в Государственной думе подготовила и направила на заключение правительства законопроект, который предполагает введение с 1 января 2022 года налога «на роскошь» для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.