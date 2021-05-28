Москвича обвинили в захвате кассы банка из-за мешка с монетами

Сотрудники одного из банков вызвали Росгвардию из-за москвича, который пришел в отделение с мешком монет. Об этом пишет mk.ru. Василий Рябов принес 40 тыс. руб. монетками, чтобы положить их на свой счет. Сотрудникам банка это не понравилось, и они вызвали Росгвардию. Василий Рябов считает, что причина такого странного поведения сотрудников отделения в их лени.

«Несколько лет назад мы сидели дома с друзьями. Мне попалась в руки большая банка из-под пива. Сверху была крышка с дырочкой, куда влезала 10-рублевая монета. Стало интересно, сколько монет поместится в банку. И я начал копить. Через несколько лет банка наполнилась доверху. Я открыл, пересчитал деньги. Получилось 38 700 рублей. Добавил еще немного и отправился в банк, чтобы положить накопленную сумму на счет. Я долго ждал, не выдержал, подошел, попросил меня принять. Кассир нехотя согласился. Я достал 30 монет. Сотрудник долго пересчитывал их вручную. Явно тянул время. Я терпеливо ждал. Мне стало интересно, насколько далеко может зайти банк в пустяковом вопросе», — рассказал Василий Рябов.

Василию сообщили, что сразу все деньги зачислить не смогут. За одну операцию могут положить на счет только 300 рублей. По словам Василия, народу в отделении практически не было. В очереди в кассу он стоял один. Мужчину раз за разом отправляли за новым талоном, чтобы положить очередную сумму на счет.

«Ситуация идиотская. Я попытался объяснить работникам отделения, что каждая такая операция продлится минимум 10 минут, они потратят на меня кучу бумаг и времени, попросил вызвать управляющего отделения. Мне предложили поискать заместителя управляющего в зале. Пока я препирался, в банк явилась группа быстрого реагирования, сотрудники Росгвардии с автоматами», — сообщил Рябов.

Сотрудники Росгвардии опросили стороны и поняли, что налета на банк мужчина не планировал. Москвич написал жалобу на сотрудников отделения. Теперь Василий Рябов ищет банк, который будет готов его принять с мешком монет.