На рабочего в Москве упала часть памятника Крылову

На рабочего в центре Москвы упала часть памятника поэту Ивану Крылову, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу», — сообщил источник агентства.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности.

Как отмечает Telegram-канал «112», речь идет о памятнике, посвященном басне «Мартышка и очки», монумент расположен на Патриарших прудах.

Уточняется, что пострадавшего зовут Алексей Фокин, ему 21 год. Молодого человека доставили в реанимацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице число памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось более чем в 5 раз за последние 10 лет. По его словам, в 2021 году планируется завершить реставрацию около 100 памятников.