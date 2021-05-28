На совещании в Крыму из шкафа неожиданно вышел человек

В Крыму на совещании по инфраструктурным проектам в прямом эфире внезапно открылся шкаф, оттуда вышел человек. Об этом пишет РИА «Новости».

Совещание проводил глава Крыма Сергей Аксенов. Вошедшим оказался первый замглавы Службы автомобильных дорог Крыма. Позже в региональном Министерстве транспорта пояснили, что это не шкаф, а дверь в соседнюю комнату, где находится кабинет. Тем не менее, на фотографии «шкафа» видно, что внутри находятся полки с папками.

Ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская использовала нецензурную лексику на онлайн-встрече, посвященной реализации инфраструктурных проектов. Она позволила себе таким образом возмутиться сбоями видеосвязи. Новосельская сразу же извинилась перед участниками совещания. Она объяснила свое возмущение тем, что у нее «отключилась машина».