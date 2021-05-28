На омскую журналистку во время прямого эфира напала агрессивная бабушка

В Омске бабушка напала на местную журналистку во время прямого эфира. Пожилая женщина начала выкрикивать оскорбления, затем замахнулась на девушку пакетом. Анна Кокорина рассказала «Газете.Ru», что местная жительница некоторое время наблюдала за съемочной группой, а потом решила подойти. Журналистка предположила, что пожилая женщина хотела поделиться проблемой.

«Ничего серьезного не произошло. Бабушка — местная сумасшедшая, но не буйная (так по крайней мере после инцидента сказали полицейские, которые дежурили у дома культуры). Когда мы готовились к включению, она гуляла по площади, а увидев нас - подошла. Эфир уже начался, бабушка остановилась возле моего оператора Павла Манжоса и какое-то время просто наблюдала. Я краем глаза следила за ней. Решила, что это местная жительница, которая, возможно, хотела рассказать о своей проблеме. Но в какой-то момент она начала бормотать что-то сама себе, а потом решила ворваться в эфир и случилось то, что случилось», — рассказала Анна Кокорина.

Съемочная группа постаралась быстрее завершить работу, чтобы не провоцировать бабушку, рассказала журналистка. После этого инцидента на местную жительницу успели пожаловаться стражам правопорядка еще несколько человек. Пожилая женщина подходила к автомобилям на парковке и стучала по ним сумкой с требованием уезжать.