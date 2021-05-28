В России выявлено 9 252 новых случая коронавируса

В России выявлено 9 252 новых случая коронавирусной инфекции, умерли за сутки 404 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано 9 039 случаев инфекции.

Отмечается, что из числа новых зараженных 12,7% не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 9 385 человек.

В Москве зафиксировано за минувшие сутки 3 274 случая COVID-19.

Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (6), в Магаданской области (5), Еврейской автономной области (2).

В общей сложности в России зарегистрировано 5 044 459 случаев коронавируса, 120 406 умерших и 4 661 234 выписанных.

Ранее в Роспотребнадзоре уточнили, когда переболевшим коронавирусом следует вакцинироваться. В ведомстве подчеркнули, что прививка нужна и тем людям, у которых уже был COVID-19, несмотря на то, что у них развивается естественный иммунитет к вирусу.