Роспотребнадзор уточнил, когда переболевшим коронавирусом следует вакцинироваться

Роспотребнадзор советует переболевшим коронавирусом вакцинироваться от инфекции через несколько месяцев после болезни. Об этом сообщается на сайте организации.

В ведомстве подчеркнули, что прививка нужна и тем людям, у которых уже был COVID-19, несмотря на то, что у них развивается естественный иммунитет к вирусу.

«Пока достоверно неизвестно, как долго он (иммунитет — ред.) длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту», — уточняется в сообщении.

Кроме того, как напомнили в Роспотребнадзоре, что люди, не завершившие полный курс вакцинации, могут заразиться после первой прививки. Этому также способствует несоблюдение мер безопасности, поэтому после первой прививки все же стоит пока быть осторожными.

Также ведомство подчеркнуло, что отсутствуют доказательства относительно того, что какая-либо вакцина, в том числе вакцина против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей.

«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, в какое время года стоит вакцинироваться от коронавируса.