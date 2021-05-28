В Москве в пятницу ожидается гроза и до +24°С

В Москве в пятницу, 28 мая, ожидается до +24°С, гроза и порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +22 до +24°C. Будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный, местами сильный дождь и гроза. Ветер примет западное направление, его скорость составит 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +12...+14°C. Будет облачно и небольшой дождь. Ветер изменит направление на северное, его скорость снизится до 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, ночью – 743 мм.