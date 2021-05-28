Врачи спасли россиянина с «каменным сердцем»

Российские кардиохирурги спасли мужчину, сердце которого находилось в «скорлупе» из кальциевых и известковых отложений, сообщил глава кардиохирургического центра Центрального военного госпиталя имени Вишневского, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Лищук в беседе с РИА «Новости».

«Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу», – рассказал специалист о проблеме пациента.

Операция заняла у хирургов пять часов, им приходилось отделять «панцирь» от сердца по миллиметру с помощью молоточка.

По словам Лищука, образование такой оболочки заняло всего полгода, это произошло из-за того, что воспаленная ткань начала замещаться известью и калием. Когда мужчину привезли в больницу, его сердце не справлялось с перекачкой крови, живот был раздут, а ноги отекли.

«Еще немного и больной ушел бы из жизни», – заявил врач.

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