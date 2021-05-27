Мужчине запретили посещать все пабы и ночные клубы Великобритании

34-летнему Гэвину Барратту запретили посещать все пабы, бары и ночные клубы Великобритании после того, как он разбил мужчине череп в его первую ночь после изоляции. Об этом сообщает издание Metro.

6 сентября прошлого года Барратт сильно напился и напал на водителя грузовика Джона Хьюза около McDonald's в Херефорде. После чего скрылся с места происшествия. Хьюза срочно доставили в больницу, где компьютерная томография показала, что у него сломан череп.

По словам обвиняющей стороны Наоми Нельсон-Кофи, на следующий день Барратт позвонил в полицию, чтобы рассказать свою версию случившегося после того, как информация об этом распространилась в социальных сетях. Он подчеркнул, что Хьюз спровоцировал нападение.

Отмечается, что у потерпевшего был синяк и опухоль на левом глазу, порез сбоку на губе, скол переднего зуба, потеря слуха и паралич лицевого нерва в течение двух месяцев. Из-за его травм он не может работать водителем грузовика в течение двух лет в связи с риском судорог в результате травмы головы.

Кроме того Хьюз заявил о том, что после происшествия у него началась депрессия, физическая форма ухудшилась, а также ему был выставлен счет на 300 фунтов стерлингов за стоматологию.

Барратт признал причинение тяжких телесных повреждений на слушании в Королевском суде Вустера, после чего был приговорен к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в два года. Также ему было назначено выполнить 200 часов неоплачиваемой работы и выплатить потерпевшему компенсацию в размере 3000 фунтов стерлингов.

У Барратта было 43 судимости, в частности 12 из них за нападения с применением насилия, а также еще одно нападение за пределами того же McDonald's в Херефорде в 2012 году.

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