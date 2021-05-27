Пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддержал идею установить ему памятник в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Идею об установке памятника ранее озвучивал заместитель генсека международной организации тюркской культуры Билаль Чакыджи, подчеркнув, что бывший лидер государства «стал инициатором возрождения города».

«Елбасы (Лидер нации — прим. ред.) не поддержал эту идею, так же как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные «подарки», связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти «подарки» организовывают чиновники на местах», — отметил Укибай.

Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что Назарбаев уже много раз говорил о том, что такие знаки внимания ему не нужны.

«Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам, — это университет и интеллектуальные школы», — добавил он.

Ранее Назарбаев выступил против новых переименований в его честь.