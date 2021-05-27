Адвокат Протасевича провела с ним встречу и рассказала о его состоянии

Инесса Оленская, адвокат бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, добилась встречи со своим подзащитным на четвертый день после его задержания, передает РИА «Новости».

«Жив, здоров», — сообщила Оленская в беседе с агентством.

«Да, была, мы общались столько, сколько было необходимо. Его жизни и здоровью ничего не угрожало и не угрожает», — сказала адвокат Инесса Оленская в беседе с РБК\.

Больше информации Оленская сообщить не смогла из-за подписки о неразглашении.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.

Ранее адвокат задержанной в Минске вместе с Протасевичем россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович сообщил, что снова не смог посетить ее в СИЗО.