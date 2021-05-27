СК объяснил слова Бастрыкина об охране школы в Казани

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что глава ведомства Александр Бастрыкин, комментируя стрельбу в школе Казани, не делал выводов о виновности родителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в ряде СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, фраза председателя Следственного комитета.

«Он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась», — сказала Петренко.

Она подчеркнула, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии.

Ранее глава СК, выступая в ходе военно-научной конференции в Москве, заявил, что школа не охранялась, несмотря на договор об охране. По его словам, родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.