В России выявлено 9 039 новых случаев коронавируса

В России выявлено 9 039 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 402 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано 8 373 случая инфекции.

Отмечается, что из числа новых зараженных 14,3% не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 9 759 человек.

В Москве зафиксировано за минувшие сутки 3 105 случаев COVID-19.

Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (6), в Магаданской области (4), Ненецком автономном округе (3), Еврейской автономной области (2).

В общей сложности в России зарегистрировано 5 035 207 случаев коронавируса, 120 002 умерших и 4 651 849 выписанных.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о российских версиях коронавируса.