В США задержали мужчину, который намеревался совершить покушение на Байдена

В американском штате Нью-Мексико задержали мужчину, который намеревался совершить покушение на президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox.

По данным следствия, 39-летний Джон Бенджамин Торнтон отправлял письма с угрозами расправы нескольким людям в разных штатах. В частности, он намеревался убить сотрудников канадской компании по созданию квантовых компьютеров D-Wave Systems, а также американского лидера «за измену».

По данным ФБР, граждане, которые получили подобные рассылки от Торнтона, обращались в правоохранительные органы еще в ноябре прошлого года после прошедших в Соединенных Штатах президентских выборов. Материалы с похожими заявления также были обнаружены на странице злоумышленника в Facebook.

Судебное заседание по делу Торнтона запланировано на пятницу, 28 мая. Оно должно пройти в Нью-Мексико.