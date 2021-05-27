Суд отменил оправдательный приговор врачам из Калининграда по делу об убийстве ребенка

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг, 27 мая, отменил оправдательный приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Любовь Буданову.

«Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение», — сказала она.

По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемые не сделали этого. В итоге ребенок скончался.

Дело рассматривалось с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия решила, что нет доказательств относительно того, что младенцу вводили сульфат магния.

Прокуратура в дальнейшем решила обжаловать оправдательный приговор Калининградского областного суда.