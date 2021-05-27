Каждый пятый ребенок в России проведет лето дома

Сервис объявлений «Авито услуги» выяснил, как российские дети проведут лето. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году 21% детей останутся на каникулах дома. В прошлом году 61% детей провели лето дома в городе и лишь по выходным ездили на дачу.

31% родителей заявил, что их ребенок проведет лето на даче, в деревне с бабушкой или другими родственниками, 3% оставят детей с няней или репетиторами, а 27% отправят в летний лагерь.

Наиболее активно строят планы на детский отдых семьи, в которых двое детей в возрасте от трех до шести лет — они чаще выбирают загородные (13%), городские (9%), а также спортивные (10%) лагеря или нанимают репетиторов (4%). Семьи с одним ребенком полагаются на собственные силы или садик для дошкольников, такой вариант выбрали 29% респондентов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует смягчить требования к детскому отдыху.