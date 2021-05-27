В Роспотребнадзоре сочли вероятной ежегодную вакцинацию от COVID-19

Проходить вакцинацию от коронавируса нового типа, вероятно, придется ежегодно, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА «Новости».

«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно», – рассказал эксперт.

По его словам, достаточная информация об эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса будет получена к осени текущего года. При этом Хафизов подчеркнул, что причин избегать вакцинации от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний нет.

Специалист Роспотребнадзора также рассказал о выявленных в России локальных версиях коронавируса. Так, у зафиксированных версий наблюдаются мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов патогена. Однако эксперт отметил, что говорить об их «особых свойствах» на данный момент преждевременно.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 5 млн случев заражения коронавирусом нового типа, более 119 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,6 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».