В AstraZeneca сравнили статистику смертности после прививок с Pfizer

Количество летальных случаев после применения американской вакцины от коронавируса Pfizer в шести европейских странах значительно больше, чем после прививки шведско-британским препаратом AstraZeneca, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад фармацевтической компании.

Согласно статистике, приведенной в докладе AstraZeneca, у Pfizer общее количество смертей на каждый миллион введенных доз вакцин во Франции, Германии, Британии, Норвегии, Австрии и Италии почти в три раза выше, чем у AstraZeneca.

По данным доклада, во Франции зарегистрировано 45,3 смерти на миллион примененных доз вакцины Pfizer и 17,9 смерти от вакцины AstraZeneca. В Германии 29,9 и 6,5 соответственно, в Британии 20,7 и 24,2, в Норвегии 164,3 и 44,6, в Австрии 47,5 и 7,5, в Италии — 10,9 и 7,3.

При этом в Британии прививка от AstraZeneca делается массово и является основной для нескольких категорий пациентов. По данным на 26 мая, одной дозой вакцины в стране привито 72,9% совершеннолетнего населения, двумя — 44,8%.

Ранее на Кипре зафиксировали первую смерть от тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca.

Также сообщалось, что в США у привитых вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna от COVID-19 подростков появились проблемы с сердцем.