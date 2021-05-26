Названы российские регионы, где можно привить домашних животных от коронавируса

В ряде российских регионов приступили к вакцинации домашних животных от коронавирусной инфекции. Привить питомцев от COVID-19 россияне уже могут препаратом «Карнивак-Ков» в Москве, Рязанской и Брянской областях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

По ее словам, прививки делают в частных и государственных клиниках, которые закупили вакцину у разработчика и производителя, подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.

«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», — уточнила Мелано.

Она добавила, что в скором времени планируется доставлять вакцину в Челябинскую область, Крым, а также в Санкт-Петербург.

Отпускная цена на две дозы вакцины была снижена с 588 до 500 рублей, при этом рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30%.

31 марта сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарат получил название «Карнивак-Ков».