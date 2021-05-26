Суд рассмотрит иск депутата ГД о запрете группы с ЛГБТ-тематикой на Facebook

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит исковое заявление о признании группы на Facebook, которая оказывает поддержку ЛГБТ-сообществу, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Из иска следует, что в ходе проведенной проверки по обращению депутата Госдумы Игоря Сапко было установлено, что в сообществе социальной сети «размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних». Речь идет о группе «Российская ЛГБТ-сеть», которая оказывает правовую и экстренную поддержку, людям, обратившимся за помощью.

Кроме того, в заявлении указано, что «данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни», а также размещенные в сообществе материалы «могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ ценности».

Ранее в Госдуме попросили проверить официальный Instagram-аккаунт Dolce&Gabbana на ЛГБТ-пропаганду.