В Румынии предложили назвать улицу у посольства Белоруссии в честь Протасевича

Глава I района Бухареста Клотильда Арман, которая представляет одну из правящих партий Румынии, предложит мэрии города переименовать улицу Тубероз, где находится посольство Белоруссии, в честь основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она назвала Протасевича журналистом-диссидентом.

«Мы живем в европейской стране, и этот акт терроризма Александра Лукашенко по посадке коммерческого самолета между двумя странами ЕС и НАТО не может оставаться безнаказанным», — заявила Арман.

Согласно публикации, переименовать улицу предложил румынский историк Андрей Оиштяну. Он отметил, что после этого на всех письмах посольства будет указано имя журналиста. Также фамилия Протасевича будет использована в качестве адреса на визитках всех работников дипмиссии.

Ранее Литовское правительство официально запретило белорусским авиаперевозчикам совершать полеты через воздушное пространство над своей территорией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.

Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.