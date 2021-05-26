Вирусолог оценил идею о создании зон для вакцинированных от COVID-19 в ресторанах Москвы

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов заявил, что введение свободных от COVID-19 зон в ресторанах не приведет к серьезным результатам. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Эти две зоны практически ничего не дадут, потому что все равно остаются места, где люди будут пересекаться. Нужно как в Израиле, где в рестораны пускают только вакцинированных», — считает эксперт.

Кроме того, Нетесов подчеркнул, что при высокой концентрации вируса вакцинированный человек тоже может заболеть.

Ранее ресторатор заявила, что предложение мэра Москвы Сергея Собянина создать в ресторанах столицы «свободные от коронавируса зоны» может привести к негативным последствиям для ресторанного бизнеса.

26 мая Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса» для привившихся от COVID-19 клиентов.